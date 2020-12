Nesti sontuoso su Diego: “Neanche da morto gli date pace! Ora c’è bisogno di tanto silenzio…”

Carlo Nesti, noto giornalista italiano, dedica un pensiero a Diego Armando Maradona attraverso le pagine di Tuttomercatoweb. Le sue parole fanno bene al calcio e vale la pena leggere almeno questo estratto:

Infuriano le polemiche attorno alla bara di Diego Armando Maradona: l’impossibilità di conoscere la pace anche da morto. Si sente una grande voglia di silenzio, e almeno questa volta uno stadio vuoto non ci ha fatto avvertire la nostalgia della folla. Durante Napoli-Roma, è stato una presenza commovente quello sguardo di Diego, sul tabellone luminoso, per tutti i 90 minuti. Così come delicata, quanto il volo di una farfalla, quella corsa di Insigne, dopo il gol, verso la maglia di Maradona.