Netanyahu a processo: “Tentano di abbattere il governo di destra”

Si è aperto a Gerusalemme ed è stato subito aggiornato al 19 luglio l’attesissimo processo per corruzione a Benjamin Netanyahu, il primo in Israele che vede alla sbarra un premier in carica. Netanyahu, insieme ad altre tre persone, è accusato di corruzione, frode e abuso di fiducia per i regali illegali che avrebbe ricevuto da uomini d’affari in cambio di favori legislativi.

La corte ha fissato la prossima udienza al 19 luglio, ma avrà solo carattere organizzativo: la presidentessa del collegio, giudice Rivka Friedman-Felman, dovrà fissare con gli avvocati della difesa e il pm un calendario del processo.

