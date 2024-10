In un video: “Liberate il vostro Paese da Hezbollah”

Roma, 8 ott. (askanews) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è rivolto al popolo libanese in un videomessaggio, esortandolo a “salvare il Libano”, “prima che cada in un abisso di distruzione e sofferenza come quella che vediamo a Gaza”, ha detto.Netanyahu ha inoltre invitato i libanesi a “liberarsi di Hezbollah per porre fine alla guerra”.