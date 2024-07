netanyahu-al-congresso-usa:-serve-“alleanza-di-abramo”-contro-l’iran

“America e Israele devono restare uniti”

Roma, 24 lug. (askanews) – L'”asse del terrore” dell’Iran “si erge” davanti agli Stati Uniti e ai suoi alleati arabi: lo ha ribadito il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, nel suo discorso al Congresso degli Stati Uniti. “Non si tratta di uno scontro di civiltà – ha spiegato Netanyahu -: si tratta di uno scontro fra coloro che glorificano la morte e coloro che santificano la vita: perché le forze della civiltà possano trionfare, America e Israele devono restare uniti”. A questo proposito il premier israeliano ha proposto un’alleanza di sicurezza per contrastare l’Iran sulla falsariga della Nato, con cui l’America si alleò con l’Europa per contrastare l’Unione Sovietica.

“Ora ecco la mia visione per il Medio Oriente allargato, modellata in parte anche da ciò che abbiamo visto all’indomani della Seconda Guerra Mondiale: dopo quella guerra l’America ha stretto un’alleanza di sicurezza in Europa per contrastare la crescente minaccia sovietica, allo stesso modo, l’America e Israele possono stringere un’alleanza di sicurezza in Medio Oriente per contrastare la crescente minaccia iraniana”, ha affermato Netanyahu.

Tutti i paesi che sono in pace con Israele e tutti i paesi che faranno la pace con Israele dovrebbero essere invitati ad aderire a questa alleanza, che dovrebbe essere chiamata “Alleanza di Abramo”, ha aggiunto il primo ministro israeliano.