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Netanyahu attacca la Spagna: “Israele non resterà in silenzio”
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Netanyahu attacca la Spagna: “Israele non resterà in silenzio”

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By Redazione-web

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Tel Aviv impedisce partecipazione spagnola a un monitoraggio su Gaza

Milano, 10 apr. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato la Spagna di “ostilità” nei confronti del suo Paese e ha annunciato l’esclusione di Madrid dal meccanismo internazionale di monitoraggio del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. “La Spagna ha ripetutamente scelto di schierarsi contro Israele. Chi attacca lo Stato di Israele invece di contrastare i regimi terroristici non sarà nostro partner nel plasmare il futuro della regione”, ha dichiarato Netanyahu in un videomessaggio. Il premier israeliano ha accusato Madrid, con la quale Israele ha pessime relazioni, di “ipocrisia” e “ostilità”, e ha annunciato l’esclusione dei rappresentanti spagnoli dal centro istituito per monitorare il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas a Gaza.

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