domenica, 22 Marzo , 26

Berrettini show, batte Bubik e vola al terzo turno di Miami

(Adnkronos) - Matteo Berrettini vola al terzo turno...

Primavera in pausa, torna l’inverno con freddo e neve: meteo artico in Italia

(Adnkronos) - La primavera inizia ma torna l'inverno....

Doccia tutti i giorni? Non sempre fa bene: rischio prurito, pelle screpolata e micro taglietti

(Adnkronos) - Per molti la doccia è un...

Guerra in Iran, l’annuncio di Trump: “Usa vicini a obiettivi, valutiamo passo indietro”

(Adnkronos) - Donald Trump valuta il ridimensionamento dell'impegno...
HomeAttualitàNetanyahu chiede ai leader mondiali di unirsi alla guerra: i missiliiraniani possono...
netanyahu-chiede-ai-leader-mondiali-di-unirsi-alla-guerra:-i-missiliiraniani-possono-raggiungere-l’europa
Netanyahu chiede ai leader mondiali di unirsi alla guerra: i missiliiraniani possono raggiungere l’Europa
Attualità

Netanyahu chiede ai leader mondiali di unirsi alla guerra: i missiliiraniani possono raggiungere l’Europa

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 22 mar. (askanews) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto ai leader mondiali di unirsi alla guerra lanciata contro l’Iran. “Hanno lanciato un missile balistico intercontinentale contro Diego Garcia. Hanno la capacità di raggiungere l’Europa in profondita”, ha detto il premier alla stampa durante la visita alla città di Arad, nel sud di Israele, colpita ieri da un attacco iraniano. “Stanno prendendo di mira tutti. Stanno bloccando una rotta marittima internazionale, una via energetica fondamentale, e stanno cercando di ricattare il mondo intero. È ora che i leader degli altri paesi si uniscano a noi”, ha aggiunto il premier, facendo riferimento allo Stretto di Hormuz.

Venerdì l’Iran ha lanciato due missili balistici a medio raggio contro la base americano-britannica di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano, a circa 4.000 chilometri dal proprio territorio – come riporta il Wall Street Journal, citando fonti statunitensi – nessuno dei due vettori ha colpito l’obiettivo: uno avrebbe subito un guasto in volo, mentre l’altro sarebbe stato intercettato da un missile statunitense SM-3 lanciato da una nave da guerra.

L’episodio, che difficilmente avrebbe potuto portare a un impatto diretto sulla base Usa-Gb, ha un forte valore di avvertimento riguardo un possibile salto qualitativo nelle capacità missilistiche iraniane. Teheran ha finora dichiarato di usare una gittata massima di circa 2.000 chilometri, mentre questo attacco suggerirebbe un raggio operativo doppio. E il primo tentativo noto di colpire un obiettivo così distante, segnalando un ampliamento geografico del confronto oltre il Medio Oriente: 4.000 chilometri significa in teoria poter raggiungere l’Europa, compreso il Regno Unito.

Il Regno Unito ha formalizzato il permesso agli americani per utilizzare le basi per “operazioni difensive” volte a colpire “le capacità utilizzate per attaccare le navi nello Stretto di Hormuz”.

“Questi missili non erano destinati a colpire Israele. Berlino, Parigi e Roma rientrano tutte nel raggio diretto di minaccia”, ha commentato il capo di stato maggiore dell’IDF, Eyal Zamir, in un post su X dopo il lancio.

Previous article
A Pontida i funerali di Umberto Bossi, Salvini contestato: “Molla la camicia verde, vergogna”. C’è la premier
Next article
Iran: distruggeremo le infrastrutture della regione se verranno colpite le nostre centrali elettriche

POST RECENTI

Attualità

Montalbera porta a “Vinitaly 2026” due anteprime internazionali

Milano, 22 mar. (askanews) – Dal 12 al 15 aprile la Cantina Montalbera sarà al "Vinitaly 2026" di Verona (Padiglione 10, stand G2) con uno...
Attualità

Iran: distruggeremo le infrastrutture della regione se verranno colpite le nostre centrali elettriche

Roma, 22 mar. (askanews) – L’Iran ha dichiarato che un attacco alle centrali elettriche del paese, minacciato dal presidente americano Donald Trump se non verrà...
Attualità

Mondiali indoor, Larissa Iapichino argento nel salto in lungo

Roma, 22 mar. (askanews) – Larissa Iapichino conquista la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor 2026, al termine di una gara in...
Attualità

Sci, Goggia: “Avevo paura di non farcela”

Roma, 22 mar. (askanews) – "Ho avuto dei momenti di forte pressione in questi giorni, soprattutto nella mia testa. E ho avuto anche paura di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.