netanyahu-chiede-controllo-del-territorio-di-gaza-a-confine-con-egitto

“Non permetteremo il contrabbando di armi ad Hamas”

Roma, 11 lug. (askanews) – Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha chiesto che Israele mantenga il controllo del territorio chiave di Gaza lungo il confine con l’Egitto come parte di qualsiasi accordo per sospendere la guerra con Hamas.Parlando dopo il ritorno dei negoziatori israeliani dai colloqui con i mediatori in Qatar, Netanyahu ha detto che Israele deve controllare il corridoio per impedire che le armi raggiungano Hamas dall’Egitto, una delle quattro condizioni per un accordo con i militanti palestinesi. Non ha detto se la misura sarà permanente.