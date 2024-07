netanyahu:-“combattiamo-l’asse-del-male-iraniano.-siamo-pronti-a-tutti-gli-scenari”

ROMA – “Abbiamo inferto colpi devastanti ai nostri nemici. Combattiamo l’asse del male iraniano, e siamo pronti a tutti gli scenari, ci aspettano giorni difficili”. Così Benjamin Netanyahu ha commentato la situazione in Medio Oriente dopo l’uccisione del capo di Hamas, Ismail Haniyeh, in un raid di Israele.

“Il nostro obiettivo è distruggere Hamas, continueremo a dar la caccia ai suoi leader”, ha aggiunto il primo ministro. Una risposta precisa alle parole della Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, che ha tuonato: ci sarà “una punizione severa” per il “regime sionista terrorista e criminale”.

Netanyahu, però, non accenna ad arretrare: “Israele– ha dichiarato- esigerà un prezzo pesante per qualsiasi aggressione. È una guerra di sopravvivenza contro l’anello di missili di terrore intorno a noi”.

“Da tempo sono sotto pressione in patria e all’estero per porre fine alla guerra: non ho ceduto a quelle richieste prima e non cedo neanche adesso”, ha concluso.

