Netanyahu convoca il gabinetto di guerra, nuovi raid contro Libano e Gaza. I parenti degli ostaggi israeliani: “Salvateli”

ROMA – Un gruppo di attivisti e familiari degli ostaggi israeliani ha organizzato un’iniziativa in occasione del primo anniversario dall’attacco di Hamas nel sud del Paese: un sit-in silenzioso dove sono stati esposti cartelli con su scritto “Fermate la guerra. Salvate gli ostaggi”, “Siglate l’accordo”. I manifestanti, come riferisce Al-Jazeera, hanno anche temporaneamente bloccato l’autostrada di Tel Aviv per esortare il governo a riportare il salvataggio degli ostaggi in cima all’agenda politica del Paese.

Nella Piazza degli ostaggi – ‘Hostage Square’ – a Tel Aviv, invece, è in corso un concerto: sul palco varie personalità del mondo dello spettacolo e famigliari degli ostaggi rendono omaggio alle vittime dell’aggressione della milizia palestinese di un anno fa, in cui morirono 1.200 persone e altre 240 vennero catturate e portate a Gaza. La piazza ha cambiato il nome da quando è diventata punto di ritrovo per le manifestazioni dei famigliari delle persone sequestrate, trovandosi non lontano dal quartier generale dell’esercito israeliano.

Contro la capitale oggi sia il gruppo armato palestinese Hamas che quello libanese Hezbollah hanno sparato missili, così come hanno fatto gli houthi dallo Yemen: i missili sono stati tutti intercettati, come ha confermato l’esercito di Israele. Il premier Benjamin Netanyahu ha convocato intanto per stasera un gabinetto di guerra d’emergenza, a cui sembra non abbia convocato il ministro della Difesa Yoav Gallant.

L’esercito israeliano sostiene di aver colpito quest’oggi 120 obiettivi di Hezbollah in Libano del sud, mentre sei raid si registrano nella periferia meridionale di Beirut. In giornata le forze israeliane hanno anche ordinato l’evacuazione immediata di altri villaggi nel nord di Israele per l’intensificarsi delle operazioni militari contro il Libano, dove si stanno registrando intensi attacchi. Non è chiaro il bilancio delle vittime, dal ministero della Sanità arriva però il bollettino di ieri: 22 i morti e 111 i feriti, che portano il numero complessivo a 2.083 morti e 9.869 feriti.

A Gaza, l’esercito israeliano ha emanato nuovi ordini di evacuazione nel nord e nel sud della Striscia. Cinque persone sono rimaste uccise in un raid contro il campo profughi di Jabalia. Il ministero della Sanità ha aggiornato il numero dei morti in questi 365 giorni a 41.909, e 97,303 feriti. Sono 39 le vittime delle ultime ore.

