Netanyahu da Trump, “pressing” contro programma nucleare iraniano

Netanyahu da Trump, “pressing” contro programma nucleare iraniano

Redazione-web
Di Redazione-web

Premier Israele ha firmato l’adesione al Consiglio di pace per Gaza

Roma, 11 feb. (askanews) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu in visita ufficiale a Washington, la sua sesta da quando Trump è in carica, ha firmato l’adesione di Israele al “Consiglio di pace” per Gaza durante un incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio alla Blair House.Netanyahu è arrivato poi dalla Blair House, dove alloggiano i dignitari in visita, con un basso profilo alla Casa Bianca, ha riferito un fotografo di Afp, entrando da una strada laterale a bordo di un SUV nero con bandiere israeliane e statunitensi.Al centro dell’incontro tra Netanyahu e Trump c’è il dossier Iran, con l’intenzione del premier israeliano di spingere il presidente americano ad adottare una linea più dura nei confronti del programma missilistico balistico del suo acerrimo nemico, Teheran.A fine gennaio, Trump ha minacciato l’invio di una seconda “armata” statunitense in Medio Oriente per fare pressione su Teheran affinché raggiunga un accordo sul nucleare.Teheran, che la scorsa settimana ha ripreso i colloqui con Washington in Oman, ha avvertito di “influenze distruttive” sulla diplomazia in vista della visita del premier israeliano.

