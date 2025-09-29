lunedì, 29 Settembre , 25

Regionali Marche, Ferlaino (Socialcom): “In rete l’allungo finale di Acquaroli. Gaza ha penalizzato Ricci”

(Adnkronos) - "Nell'analisi social che abbiamo diffuso si...

Molinari censurato per le frasi su Francesca Albanese, il suo avvocato: “Presenteremo reclamo”

(Adnkronos) - L’avvocato Maurizio Martinetti, difensore di Maurizio...

Bellagamba (Anlaids Lazio): “Passo avanti parlare di prevenzione Hiv nelle scuole”

(Adnkronos) - "Parlare di prevenzione dall'Hiv nelle scuole...

Aids, infettivologo Antinori: “Con long-acting aderenza al 100% in terapia Hiv”

(Adnkronos) - "I farmaci long-acting esistono già in...
netanyahu-dalla-casa-bianca-si-scusa-con-il-premier-del-qatar-per-l’attacco-del-9-settembre
Netanyahu dalla casa Bianca si scusa con il premier del Qatar per l’attacco del 9 settembre

Netanyahu dalla casa Bianca si scusa con il premier del Qatar per l’attacco del 9 settembre

AttualitàNetanyahu dalla casa Bianca si scusa con il premier del Qatar per l’attacco del 9 settembre
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 29 set. (askanews) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è scusato con il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, per l’attacco israeliano in Qatar del 9 settembre. Lo riporta Channel 12 spiegando che Netanyahu ha parlato telefonicamente per diversi minuti con Al Thani dalla Casa Bianca, dove è ospite del presidente americano Donald Trump.

L’emittente ha riferito che Netanyahu si è scusato per aver violato la sovranità del Qatar nell’attacco a Doha e ha espresso rammarico per l’uccisione di una guardia di sicurezza qatariota nell’attacco.

Secondo Channel 12, le scuse sono fondamentali per l’attuale sforzo di finalizzare un accordo per porre fine alla guerra a Gaza e garantire il rilascio di tutti gli ostaggi, poiché il Qatar si è rifiutato di mediare i negoziati con Hamas dopo l’attacco israeliano, che ha preso di mira diversi leader chiave di Hamas a Doha.

(nella foto il raid israeliano a Doha)

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.