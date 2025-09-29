netanyahu-dalla-casa-bianca-si-scusa-con-il-premier-del-qatar-per-l’attacco-del-9-settembre

Roma, 29 set. (askanews) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è scusato con il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, per l’attacco israeliano in Qatar del 9 settembre. Lo riporta Channel 12 spiegando che Netanyahu ha parlato telefonicamente per diversi minuti con Al Thani dalla Casa Bianca, dove è ospite del presidente americano Donald Trump.

L’emittente ha riferito che Netanyahu si è scusato per aver violato la sovranità del Qatar nell’attacco a Doha e ha espresso rammarico per l’uccisione di una guardia di sicurezza qatariota nell’attacco.

Secondo Channel 12, le scuse sono fondamentali per l’attuale sforzo di finalizzare un accordo per porre fine alla guerra a Gaza e garantire il rilascio di tutti gli ostaggi, poiché il Qatar si è rifiutato di mediare i negoziati con Hamas dopo l’attacco israeliano, che ha preso di mira diversi leader chiave di Hamas a Doha.

(nella foto il raid israeliano a Doha)