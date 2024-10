Netanyahu è il grande dittatore di Chaplin nella vignetta di Natangelo

ROMA – Impossibile non riconoscere la citazione nella nuova vignetta di Natangelo pubblicata in prima pagina su Il Fatto Quotidiano. Il Primo ministro di Israele con una divisa militare della Wehrmacht (le forze armate della Germania del periodo nazista, ndr) è sdraiato sulla sua scrivania e tiene in mano un mappamondo: “Intanto Netanyahu nel suo gabinetto di guerra…” scrive il vignettista e sui social: “La storia si ripete“.

Sembra quasi vederlo danzare con quel grande pallone mentre dice “Aut cesar aut nullus. Imperatore del mondo”. Il richiamo a ‘Il grande dittatore’ di Charlie Chaplin del 1940 è chiaro visto anche gli ultimi interventi di Israele della guerra in Medio Oriente. La scena del mappamondo è una di quelle indimenticabili nella memoria di chiunque abbia visto il film.

Se non avete mai visto il film questa è la trama: “Un piccolo barbiere ebreo di una cittadina tedesca somiglia moltissimo al dittatore Adenoid Hynkel che ha dato il via ad una campagna razzista. Al pover’uomo ne capitano di tutti i colori, ma sfruttando la somiglianza si toglie anche qualche soddisfazione” (da Mymovies.com).

La citazione latina ‘Aut Cesar aut nullus’ (‘O Cesare o niente’, si potrebbe tradurre semplicemente) era il motto di Cesare Borgia, il duca Valentino, precedentemente attribuito a Giulio Cesare che, si narra, preferiva esser primo sia pure in un villaggio delle Alpi che secondo in Roma.

CHI È MARIO NATANGELO

Classe 1985, origini napoletane, Natangelo è un giornalista professionista autore, oltre che di vignette pungenti, anche di libri come ‘I peggio stronzi – la mia guerra quotidiana tra satira, giornalismo e politica’, ‘Pensavo fosse amore invece era Matteo Renzi‘ e ‘Napolitano! Sesso Moniti e Rock’n’roll’. Con Vauro, che ha dichiarato di voler lasciare proprio a Natangelo il testimone, ha realizzato la raccolta di vignette ‘2012 con loden’, con prefazione di Marco Travaglio. Fin dal primo numero di ‘Il Fatto Quotidiano’, nel 2009, Natangelo ha firmato almeno una vignetta al giorno per il giornale di Travaglio. Nello stesso anno ha iniziato una collaborazione con Smemoranda, ma nel suo passato c’è anche la rivista Linus. Da marzo di quest’anno è in libreria con il libro ‘Cenere. Appunti da un lutto‘ dedicato alla mamma defunta.

