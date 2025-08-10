Netanyahu ha detto che andrà avanti con l’occupazione di Gaza

Roma, 10 ago. (askanews) – “Contrariamente a quanto si dice” il mio piano per prendere il controllo di Gaza City “è il modo migliore per porre fine alla guerra, e il modo migliore per porvi fine rapidamente”Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una conferenza stampa per i media internazionali.

“Lo faremo innanzitutto – ha spiegato il premier israeliano – consentendo alla popolazione civile di lasciare in sicurezza le aree di combattimento verso zone sicure designate, dove riceveranno cibo, acqua e cure mediche in abbondanza, come abbiamo fatto in precedenza”, perchè “contrariamente a quanto si dice, la nostra politica durante tutta la guerra è stata quella di prevenire una crisi umanitaria, mentre la politica di Hamas è quella di crearla. Dall’inizio della guerra, Israele ha permesso l’ingresso di quasi due milioni di tonnellate di aiuti. Non conosco nessun altro esercito che abbia permesso che una tale quantità di aiuti arrivasse alla popolazione civile in territorio nemico. Ora, se avessimo adottato una politica della fame, nessuno a Gaza sarebbe sopravvissuto dopo due anni di guerra. Ma la nostra politica è stata esattamente l’opposto”, ha assicurato Netanyahu.