Accusato di corruzione, frode e abuso di fiducia

Tel Aviv, 12 mag. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu arriva in tribunale a Tel Aviv per una nuova udienza del suo lungo processo per corruzione. Netanyahu è accusato di corruzione, frode e “violazione di fiducia” in tre casi distinti. È la prima volta nella storia di Israele che un primo ministro in carica affronta un processo penale.