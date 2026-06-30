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Netanyahu: in Libano finché la minaccia non sarà eliminata
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Netanyahu: in Libano finché la minaccia non sarà eliminata

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By Redazione-web

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“Abbiamo detto a Hezbollah e Iran di andarsene”

Gerusalemme, 30 giu. (askanews) – Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato le truppe nel sud del Libano, promettendo che le forze del suo Paese rimarranno nella zona finché Hezbollah, sostenuto dall’Iran, rappresenterà una “minaccia”. “Insistiamo sul fatto che non lasceremo il sud del Libano finché la minaccia non sarà eliminata”, afferma Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio. “E finché Hezbollah, armato, sarà qui a minacciarci, noi resteremo qui”.

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