Netanyahu in tribunale per testimoniare nel processo per corruzione

Il primo ministro israeliano accusato per tre casi distinti

Tel Aviv, 24 feb. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato al tribunale di Tel Aviv per testimoniare durante un’udienza nel suo processo per corruzione. Netanyahu è accusato di corruzione, frode e abuso di fiducia in tre casi distinti, diventando il primo primo ministro in carica del Paese ad affrontare un processo penale. Netanyahu ha già respinto le accuse definendole “un oceano di assurdità”. Secondo l’accusa il premier avrebbe accettato dei beni di lusso in cambio di favori politici e poi, in due casi, di aver cercato di negoziare un trattamento a lui più favorevole con i proprietari di due importanti mezzi d’informazione israeliani.