netanyahu-incontra-biden:-il-presidente-spinge-per-il-cessate-il-fuoco-a-gaza

ROMA – Il viaggio di Netanyahu in America è proseguito oggi con l’incontro con il presidente Joe Biden. Nel faccia a faccia alla Casa Bianca, il primo ministro israeliano ha esordito ringraziandolo “per i 50 anni di servizio pubblico e i 50 anni di sostegno allo Stato di Israele”. Un’amicizia che intende proseguire ancora: “Non vedo l’ora di discutere con lei oggi e di lavorare con lei nei mesi a venire”.

UN ACCORDO SUGLI OSTAGGI È VICINO

Secondo quanto riferito, poi, Biden avrebbe sollecitato Netanyahu a porre fine al conflitto tra Israele e Gaza. Il portavoce per la sicurezza John Kirby ha fatto sapere che “Noi riteniamo di dover chiudere l’accordo sugli ostaggi per arrivare a un cessate il fuoco. Ci sono alcune cose che mancano. La nostra squadra continua a lavorare con le controparti nella regione per vedere se possiamo risolvere questi aspetti. Crediamo, però, siano di una natura tale per cui possano essere risolti,”. Secondo quanto detto da Kirby “siamo più vicini di quanto siamo mai stati” a un accordo. “Vogliamo vedere liberati tutti gli ostaggi- ha continuato- e in particolare gli americani. Per questo questo accordo è così importante”. E ha concluso che il “numero giusto di vittime civili è 0”.

Tutto questo si traduce con “un cessate il fuoco di 6 settimane, nel negoziare la fase 2, la cessazione delle ostilità e soprattutto riportare a casa gli ostaggi”.

