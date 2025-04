Netanyahu: “Iran non avrà le armi nucleari. Non cederò ad Hamas”

(Adnkronos) – Benjamin Netanyahu oggi, sabato 19 aprile, in un messaggio video parla dell’Iran e delle armi nucleari. “Sono impegnato a impedire che le ottenga – dice il premier israeliano nel filmato registrato -. Non cederò su questo e non arretrerò neanche di un centimetro”. “E’ divertente ascoltare le critiche di chi si è opposto alle azioni per danneggiare e rallentare il programma nucleare iraniano in passato, azioni senza le quali l’Iran avrebbe ottenuto l’arma atomica 10 anni fa”.

Il premier israeliano non lesina, poi, una stoccata a chi gli consiglia di “capitolare ora alle richieste di Hamas e lasciare Gaza”. “Non metteremo fine alla guerra di rinascita prima di aver distrutto Hamas a Gaza, fatto tornate tutti gli ostaggi e assicurato che Gaza non ponga più una minaccia a Israele”. “Credo che possiamo far tornare gli ostaggi a casa senza cedere alle richieste di Hamas”, conclude sostenendo che la campagna militare a Gaza ha raggiunto una “fase critica, a questo punto, abbiamo bisogno di pazienza e determinazione per vincere”.