Netanyahu: Israele sta cambiando realtà della sicurezza nella regione

Governo israeliano osserva minuto silenzio a un anno dal 7 ottobre

Gerusalemme, 7 ott. (askanews) – Il governo israeliano ha osservato un minuto di silenzio nel primo anniversario del massacro del 7 ottobre da parte di Hamas, bandiere amezz’asta sull’edificio con l’ufficio del primo ministro per ricordare le vittime.Il premier Benjamin Netanyahu, durante la riunione di governo ha detto che Israele sta “cambiando la realtà della sicurezza nella nostra regione per il bene dei nostri figli, per il bene del nostro futuro, per garantire che ciò che è accaduto il 7 ottobre non si ripeta mai più. Con l’aiuto di Dio, insieme combatteremo, insieme vinceremo, e Israele sarà lì per l’eternità”.