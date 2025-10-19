netanyahu:-la-guerra-contro-hamas-a-gaza-rinominata-‘guerra-della-rinascita’

Roma, 19 ott. (askanews) – Parlando all’inizio della riunione settimanale del governo – e prima dell’attacco di Hamas contro le truppe delle Idf a Rafah – Benjamin Netanyahu ha indicato che la guerra iniziata il 7 ottobre si sta avvicinando alla sua conclusione.

“Oggi porto all’approvazione del governo la proposta di dare alla guerra un nome ufficiale e permanente: ‘La Guerra della Rinascita’”, ha afferma Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio.

“Al termine di due anni consecutivi di combattimenti, ricordiamo come tutto è cominciato. Ci siamo rialzati dal terribile disastro del 7 ottobre”, ha aggiunto il primo ministro dello stato ebraico. Ha aggiunto che Israele si appresta a conferire onorificenze ai soldati che hanno combattuto nella guerra, una prassi che viene seguita in Israele alla fine dei conflitti: “Come nelle precedenti campagne militari, le decorazioni dell’attuale campagna porteranno il nome ufficiale di Guerra della Rinascita”.

Secondo quanto riportato dai media israeliani, Netanyahu ha lasciato la riunione di governo dopo che miliziani palestinesi nella Striscia di Gaza hanno lanciato un attacco contro le truppe delle Idf (Forze di Difesa israeliane) nel sud di Gaza, a Rafah.