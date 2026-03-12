giovedì, 12 Marzo , 26

Netanyahu: Mojtaba Khamenei è un burattino dei Pasdaran
Netanyahu: Mojtaba Khamenei è un burattino dei Pasdaran

Roma, 12 mar. (askanews) – Il nuovo leader iraniano Mojtaba Khamenei è “un burattino dei Guardiani della rivoluzione”, che non può neanche mostrare la sua faccia in pubblico. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella sua prima conferenza stampa dall’inizio dell’offensiva contro l’Iran.

“Abbiamo eliminato il vecchio tiranno e il nuovo tiranno, Mojtaba, il burattino dei Guardiani della rivoluzione, non può mostrare il suo volto in pubblico”, ha affermato Netanyahu.

Il premier israeliano ha sostenuto che le operazioni militari stanno colpendo le strutture strategiche della Repubblica islamica. “Stiamo distruggendo le infrastrutture nucleari, il sistema dei missili e dei lanciatori, i centri di comando della repressione, i centri di potere del regime e moltissimi altri obiettivi”.

Netanyahu ha aggiunto che Israele continuerà a colpire le forze legate al regime iraniano. “Stiamo infliggendo colpi durissimi ai Guardiani della rivoluzione e ai Basiji, sia nelle strade sia ai posti di blocco, e non abbiamo ancora finito”.

econdo il primo ministro, l’operazione militare mira anche a creare le condizioni per un cambiamento politico in Iran. “Parallelamente stiamo agendo per promuovere un altro obiettivo: creare le condizioni affinché il popolo iraniano possa rimuovere il crudele regime tirannico che lo opprime da quasi cinquant’anni”.

