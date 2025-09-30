Netanyahu: “Non accetteremo mai uno Stato palestinese, e l’esercito resterà a Gaza anche dopo la pace”

ROMA – Il “piano Trump” per la pace a Gaza è un piano inclinato. Pende tutto verso Israele, accusa Hamas. Ed è una percezione condivisa da tutti, anche dallo stesso Netanyahu che orgogliosamente in un video pubblicato sul suo canale Telegram ribadisce che le IDF “resteranno nella maggior parte del territorio” della Striscia, e che Israele “assolutamente non” ha accettato uno Stato palestinese: “Invece di essere isolati da Hamas, abbiamo ribaltato la situazione e isolato Hamas. Ora il mondo intero, compresi il mondo arabo e musulmano, sta facendo pressione su Hamas affinché accetti le condizioni che abbiamo posto insieme al presidente Trump: rilasciare tutti i nostri rapiti, vivi e morti, mentre le IDF rimangono nella maggior parte del territorio”.

Lo Stato palestinese? “Non lo accettiamo assolutamente, e non è nemmeno scritto nell’accordo. Siamo fermamente contrari a uno Stato palestinese. Anche il Presidente Trump lo ha detto; ha detto di comprendere la nostra posizione. Ha anche dichiarato all’Onu che una simile mossa rappresenterebbe un’enorme ricompensa per il terrorismo e un pericolo per lo Stato di Israele. E ovviamente, non la accetteremo”.

Il ministro delle finanze israeliano di estrema destra, Bezalel Smotrich, ha definito il piano un “clamoroso fallimento diplomatico”: “Secondo me, finirà anche in lacrime. I nostri figli saranno costretti a combattere di nuovo a Gaza “, ha detto.Intanto una fonte vicina ad Hamas ha dichiarato alla Reuters che il piano viene considerato “completamente sbilanciato a favore di Israele” e impone “condizioni impossibili”: “Ciò che Trump ha proposto è la piena adozione di tutte le condizioni israeliane, che non garantiscono al popolo palestinese o ai residenti della Striscia di Gaza alcun diritto legittimo”.Un’altra fonte di Hamas dell’AFP ha affermato che “potrebbero volerci diversi giorni” per esaminare la proposta.

