netanyahu:-operazione-contro-iran-per-rimuovere-“minaccia-esistenziale”

Il premier israeliano annuncia attacco congiunto con Usa

Milano, 28 feb. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu afferma che Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un’operazione contro l’Iran per “rimuovere la minaccia esistenziale”, invitando gli iraniani a opporsi al loro governo. “Fratelli e sorelle, cittadini di Israele, poco tempo fa Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un’operazione per rimuovere la minaccia esistenziale rappresentata dal regime terroristico in Iran.”, ha detto in un messaggio video.