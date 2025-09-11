giovedì, 11 Settembre , 25

Milano, il racconto della 18enne stuprata a San Zenone a Lambro: “Pensavo di morire”

(Adnkronos) - "La presa era così forte che...

Scandalo dei siti sessisti, gli investigatori sequestrano Phica.eu

(Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, la Polizia...

Chikungunya, secondo caso a Novellara

(Adnkronos) - Diagnosticato in provincia di Reggio Emilia,...

Dopo omicidio Kirk massima attenzione anche in Italia, focus su rischio emulazione

(Adnkronos) - Dopo l'omicidio di Charlie Kirk, fondatore...
netanyahu-promette:-“non-ci-sara-nessuno-stato-palestinese”
Netanyahu promette: “Non ci sarà nessuno Stato palestinese”

Netanyahu promette: “Non ci sarà nessuno Stato palestinese”

AttualitàNetanyahu promette: "Non ci sarà nessuno Stato palestinese"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 11 set. (askanews) – “Manterremo la nostra promessa: non ci sarà nessuno Stato palestinese, questo posto ci appartiene”, ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante la cerimonia di firma di un importante progetto di insediamento in Cisgiordania.

Il progetto, che ha ricevuto l’approvazione definitiva il mese scorso, prevede la costruzione di 3.500 unità abitative nell’ambito dell’espansione dell’insediamento di Maale Adumim, che taglierebbe in due la Cisgiordania e metterebbe a repentaglio la creazione di uno Stato palestinese.

“Preserveremo il nostro patrimonio, la nostra terra e la nostra sicurezza. Raddoppieremo la popolazione della città”, ha continuato il primo ministro durante la cerimonia, trasmessa in diretta dal suo ufficio.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.