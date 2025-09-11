Netanyahu promette: “Non ci sarà nessuno Stato palestinese”

Roma, 11 set. (askanews) – “Manterremo la nostra promessa: non ci sarà nessuno Stato palestinese, questo posto ci appartiene”, ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante la cerimonia di firma di un importante progetto di insediamento in Cisgiordania.
Il progetto, che ha ricevuto l’approvazione definitiva il mese scorso, prevede la costruzione di 3.500 unità abitative nell’ambito dell’espansione dell’insediamento di Maale Adumim, che taglierebbe in due la Cisgiordania e metterebbe a repentaglio la creazione di uno Stato palestinese.
“Preserveremo il nostro patrimonio, la nostra terra e la nostra sicurezza. Raddoppieremo la popolazione della città”, ha continuato il primo ministro durante la cerimonia, trasmessa in diretta dal suo ufficio.