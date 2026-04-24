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Netanyahu rivela: “Ho sconfitto un piccolo tumore alla prostata, sto bene”
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Netanyahu rivela: “Ho sconfitto un piccolo tumore alla prostata, sto bene”

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By Redazione-web

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ROMA – “Sto bene e sono in ottima forma fisica, ho solo avuto un piccolo problema medico alla prostata che è stato trattato completamente. Grazie a Dio, è superato”. Lo scrive sul suo profilo X il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, riferendo che “oggi è stato pubblicato il mio rapporto medico annuale”. Il premier chiarisce: “Ho chiesto di posticiparne la pubblicazione di due mesi affinché non venisse diffuso al culmine della guerra, per non consentire al regime terroristico iraniano di diffondere altra propaganda menzognera contro Israele”.

Netanyahu entra nei dettagli della sua condizione: “Un anno e mezzo fa ho subito un intervento chirurgico riuscito per un ingrossamento benigno della prostata e da allora eseguo esami di routine per monitorarlo. Nell’ultimo controllo è stato rilevato un minuscolo alone di meno di un centimetro nella prostata. Dagli esami è emerso che si trattava di uno stadio iniziale molto precoce di un tumore maligno, senza alcuna diffusione o metastasi. I medici mi hanno detto che è molto comune negli uomini della mia età, e che ci sono due opzioni: non è necessario trattarlo, è possibile rimanere solo in monitoraggio, dato che ci si può convivere e molti lo fanno; sottoporsi a un trattamento ed eliminare il problema”.

Rivolgendosi ai suoi sostenitori, il premier scrive: “Voi mi conoscete. Quando mi forniscono informazioni tempestive su un pericolo potenziale, voglio affrontarlo immediatamente. Questo vale a livello nazionale e anche a livello personale. Ed è ciò che ho fatto. Ho subito un trattamento mirato che ha eliminato il problema senza lasciarne traccia” e alla fine “L’alone è scomparso completamente: grazie a Dio, ho sconfitto anche questo”. Il premier conclude ringraziando i medici che lo hanno seguito e poi rivolge un appello ai concittadini: “Fate i controllare e seguite le indicazioni dei medici”.
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