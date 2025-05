Netanyahu: Starmer, Macron e Carney “dalla parte sbagliata dell’umanità”

Roma, 22 mag. (askanews) – In un video diffuso dal suo ufficio, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che i leader di Francia, Canada e Regno Unito sono “dalla parte sbagliata dell’umanità”.

“Non capirò mai come questa semplice verità sfugga ai leader di Francia, Gran Bretagna, Canada e altri paesi. Stanno proponendo di creare uno Stato palestinese e di ricompensare questi assassini con il premio più ambito”, ha detto Netanyahu, citato Haaretz.

“Dico al presidente Macron, al premier Carney e al premier Starmer: quando assassini, stupratori, killer di neonati e rapitori vi ringraziano, siete dalla parte sbagliata della giustizia. Siete dalla parte sbagliata dell’umanità e siete dalla parte sbagliata della storia”, ha aggiunto, facendo riferimento al comunicato congiunto diffuso nei giorni scorsi in cui Francia, Canada e Regno Unito hanno chiesto di fermare l’espansione delle operazioni militari a Gaza e di far entrare gli aiuti umanitari. Per 18 anni abbiamo avuto uno stato palestinese di fatto. Si chiama Gaza. E cosa abbiamo ottenuto? La pace? No. Abbiamo subito il più feroce massacro di ebrei dai tempi dell’Olocausto”, ha proseguito Netanyahu, dicendosi pronto a firmare solo un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia di Gaza: “Sono pronto per un cessate il fuoco temporaneo per far uscire più ostaggi, ma chiediamo, e dovreste chiederlo anche voi, che tutti i nostri ostaggi vengano rilasciati subito. E dovrebbe chiederlo ogni Paese civile”.