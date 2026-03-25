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Netanyahu: stiamo creando zona cuscinetto più ampia in Libano
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Netanyahu: stiamo creando zona cuscinetto più ampia in Libano

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Spazio “di sicurezza contro infiltrazione via terra e missili”

Milano, 25 mar. (askanews) – “Abbiamo istituito una vera e propria zona di sicurezza che impedisce qualsiasi infiltrazione via terra verso la Galilea e il confine settentrionale (di Israele). Stiamo ampliando questa zona di sicurezza per respingere la minaccia rappresentata dai missili anticarro per le nostre comunità e il nostro territorio. Stiamo semplicemente creando una zona cuscinetto più ampia”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

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