Neurochirurgia d’avanguardia: il racconto di un paziente sull’eccellenza del Policlinico Federico II

La testimonianza del commercialista napoletano Tonino Ragosta: tanta professionalità e umanità

Nel cuore della zona ospedaliera di Napoli, dove confluisce gran parte dell’assistenza sanitaria del capoluogo e della provincia, si distingue per professionalità e competenza il reparto di Neurochirurgia del 2° Policlinico della Federico II. Un’eccellenza che rappresenta un punto di riferimento per pazienti provenienti da tutta la regione e oltre.

A testimoniare l’alta qualità delle cure ricevute è il racconto del commercialista partenopeo Tonino Ragosta, recentemente sottoposto a un complesso intervento chirurgico proprio in questa struttura. La sua esperienza diretta evidenzia il valore di un’équipe altamente specializzata e dedita al benessere dei pazienti.

“Mi sono affidato alle cure del professor Luigi Maria Cavallo che, insieme a un team di professionisti di altissimo livello, ha eseguito magistralmente questo delicato intervento.

Il mio ringraziamento va innanzitutto al professor Cavallo, ma anche alla dottoressa Teresa Somma, esempi di straordinaria professionalità e, soprattutto, di grande umanità. Queste caratteristiche dovrebbero essere l’essenza di chi sceglie di intraprendere la carriera medica con l’obiettivo primario di aiutare il prossimo.”

Un tributo particolare viene riservato anche al personale infermieristico, il cui supporto è stato fondamentale durante tutto il percorso di cura: “Ringrazio di cuore tutto lo staff infermieristico, che mi ha assistito con grande dedizione e disponibilità. Il loro lavoro è stato indispensabile per affrontare al meglio questa esperienza.”

L’esperienza di Ragosta mette in luce un aspetto spesso trascurato: in una città complessa come Napoli e in un contesto sanitario nazionale che affronta numerose difficoltà, esistono professionisti che operano con passione e dedizione, rendendo la loro professione una vera e propria missione.

“È importante sottolineare come, nonostante le difficoltà del sistema sanitario, ci siano veri eroi che ogni giorno lavorano con impegno e sacrificio per garantire la migliore assistenza possibile ai pazienti.”

Questa testimonianza è solo un esempio dell’eccellenza che il 2° Policlinico Federico II di Napoli continua a offrire, confermandosi un pilastro della sanità campana e un modello di riferimento per l’intero paese.