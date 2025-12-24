mercoledì, 24 Dicembre , 25

Ucraina-Russia, Putin e la guerra ‘inventata’: i report gonfiati illudono il Cremlino

(Adnkronos) - Vladimir Putin ripete che la Russia...

Mr Telegram ha 100 figli, la battaglia di Pavel Durov contro l’infertilità globale

(Adnkronos) - Miliardari e figli in abbondanza. Dopo...

Influenza K, da origine a impatto su vaccini: tutto quello che c’è da sapere

(Adnkronos) - E' stata intercettata per la prima...

Usa, negati visti a 5 europei: tra questi c’è l’ex Commissario Ue Breton

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni...
neve-a-natale-e-allerta-meteo-arancione-oggi-in-emilia-romagna:-tutte-le-regioni-a-rischio
Neve a Natale e allerta meteo arancione oggi in Emilia Romagna: tutte le regioni a rischio

Neve a Natale e allerta meteo arancione oggi in Emilia Romagna: tutte le regioni a rischio

DALL'ITALIA E DAL MONDONeve a Natale e allerta meteo arancione oggi in Emilia Romagna: tutte le regioni a rischio
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Pioggia, neve anche a bassa quota, vento e freddo sull’Italia con il ciclone di Natale. Oggi, mercoledì 24 dicembre, il maltempo domina la giornata della vigilia con allerta meteo arancione in Emilia Romagna e gialla in altre 9 regioni secondo l’ultimo bollettino emesso dalla Protezione civile.  

Nelle prossime ore, complici correnti freddi provenienti da Nord, la neve sarà protagonista anche a quote relativamente basse. Si presenterà in collina in Piemonte e Emilia Romagna, mentre sarà a quote superiori in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’ondata di maltempo sarà caratterizzata da pioggia abbondante che cadrà in particolare sulle regioni settentrionali e su quelle del Centro. 

 

Riflettori puntati soprattutto sull’Emilia Romagna, in cui scatta l’allerta arancione. Il rischio idraulico (alluvioni e allagamenti) riguarda soprattutto la costa romagnola, la costa ferrarese, la collina emiliana centrale, la pianura bolognese, la bassa collina e pianura romagnola, la montagna bolognese, la collina bolognese, l’alta collina romagnola, la montagna romagnola e la pianura ferrarese. 

 

In settori dell’Emilia Romagna (pianura modenese, montagna emiliana centrale, pianura reggiana di Po e pianura reggiana) l’allerta è gialla per rischio idraulico così come in Calabria (versante Tirrenico Centro-settentrionale e versante Tirrenico settentrionale). E’ allerta gialla per rischio temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Umbria. Il rischio idrogeologico riguarda sempre Abruzzo, Calabria, Molise e Campania, Emilia Romagna (montagna emiliana centrale), Lazio, Marche e Toscana. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.