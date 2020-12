AGI – È arrivato l’atteso maltempo su tutto il Nord Italia. Le previsioni meteo sono state rispettate e le regioni settentrionali sono state ricoperte da intense nevicate anche in pianura, che hanno provocato i prevedibili disagi alla circolazione. Milano si è svegliata sotto 15 cm di neve; diversi gli alberi e i rami caduti, in particolare uno in via Raffello Sanzio che ha tranciato i cavi della linea tranviaria, mentre una donna è stata colpita da un palo.

Inoltre un uomo che spalava la neve è stato colto da arresto cardiaco e portato in ospedale in codice rosso.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Neve e gelo sull’Italia del Nord: la situazione regione per regione proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento