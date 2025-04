new-york,-elicottero-precipita-nel-fiume-hudson.-almeno-3-i-morti

ROMA – Un elicottero è precipitato nel fiume Hudson a New York, all’altezza della West Side Highway e Spring Street. Il velivolo, con a bordo almeno 5 persone tra cui anche bambini, si è inabissato velocemente. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ancora al lavoro per cercare eventuali dispersi. Secondo quanto riferisce Abc, sarebbero almeno 3 i morti. L’emittente parla di una famiglia spagnola in vacanza: due adulti e tre bambini. Sono ancora sconosciute le cause dell’incidente.

#Alerta #NewYork #USA 🇺🇸🚁🚨 Testigos informan que un helicóptero se habría partido a la mitad en pleno aire y cayo al #Rio #Hudson . Cuerpos de auxilio se encuentran en la zona desde los primeros minutos. Información en Proceso. pic.twitter.com/FLb8XpP86d — Oaxaca Urbano (@urbanosoax) April 10, 2025

