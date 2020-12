New York ha perso 70 mila abitanti e 34 miliardi di dollari per colpa del Covid

AGI – La regione di New York ha perso circa 70.000 residenti e 34 miliardi di dollari di reddito. La stima è contenuta in uno studio pubblicato oggi e che prende in esame il periodo che va da gennaio agli inizi di dicembre. Dall’inizio della pandemia, migliaia di famiglie benestanti hanno lasciato la metropoli per i sobborghi se non il Vermont o la Pennsylvania.

Secondo la società di statistica sulla mobilità Unacast, circa 3,5 milioni di persone si sono trasferite nell’area metropolitana di New York, mentre 3,57 milioni sono rimaste tra il primo gennaio e il 7 dicembre.

