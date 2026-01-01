giovedì, 1 Gennaio , 26

Incendio Crans-Montana, dispersi anche degli italiani: ecco chi sono

(Adnkronos) - Ci sono anche alcuni italiani tra...

Esplosione a Crans-Montana, Gustav Thoeni: “Non si può immaginare una cosa simile”

(Adnkronos) - Una violenta esplosione ha trasformato i...

Vicenza, esce per vedere i fuochi di Capodanno: donna muore investita da auto

(Adnkronos) - Investita da un'auto mentre guardava i...

Strage Svizzera, Kristian Ghedina: “Sconvolti, non ci si aspetta una cosa così da una festa”

(Adnkronos) - Alla notizia della tragedia di Capodanno...
new-york,-il-nuovo-sindaco-zohran-mamdani-giura-sul-corano
New York, il nuovo sindaco Zohran Mamdani giura sul Corano

New York, il nuovo sindaco Zohran Mamdani giura sul Corano

MondoNew York, il nuovo sindaco Zohran Mamdani giura sul Corano
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Zohran Mamdani ha prestato giuramento come 112esimo sindaco di New York City. E lo ha fatto sul Corano, segnando un precedente storico per la città più popolosa degli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta poco dopo la mezzanotte del 1° gennaio 2026, in una stazione della metropolitana dismessa sotto il City Hall, dove l’attuale procuratrice generale di New York, Letitia James, ha amministrato l’atto ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mayor Zohran Kwame Mamdani (@nycmayor)

Mamdani, 34 anni, non solo è il primo sindaco musulmano di New York, ma anche il primo di origine sud-asiatica e nato in Africa, e ha scelto di mettere la mano su due Corani durante la prima parte del giuramento: uno appartenuto a suo nonno e un altro storico di fine XVIII-inizio XIX secolo.

Il Corano utilizzato nella cerimonia apparteneva alla collezione di Arturo Schomburg, importante storico afro-latino noto per il suo contributo alla documentazione delle culture africane e della diaspora nera negli Stati Uniti: la presenza di quel volume, insieme all’eredità religiosa e familiare dell’altro testo, è stata interpretata come simbolo della diversità culturale e religiosa di New York.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.