new-york,-neos-porta-i-big-della-canzone-italiana-a-nycanta

Con aeromobile Boeing B787-9 Dreamliner di ultima generazione

Milano, 9 ago. (askanews) – New York è considerata la capitale della musica e dell’arte della seconda metà del Novecento, ed è ancora oggi un inno alla libertà e all’innovazione. Con l’aeromobile Boeing B787-9 Dreamliner di ultima generazione di NEOS voleranno a New York i concorrenti, i big della canzone italiana e tutti gli ospiti della sedicesima edizione del festival della musica italiana NYCanta provenienti dall’Italia www.nycanta.com.

Neos è la compagnia aerea di Alpitour World, nata nel 2002 e divenuta in pochissimo tempo la principale realtà italianaspecializzata nelle rotte leisure di corto, medio e lungo raggio, pur avendo avviato negli ultimi anni voli di linea, operazioni per altri segmenti di mercato e ora anche cargo. Dispone di 16 aeromobili, tra cui B737-800, B737-800 MAX e 787-9 Dreamliner di ultima generazione a cui si aggiungeranno, entro il 2025, tre nuovi B737-8 MAX che porteranno la flotta ad un totale di 19 aerei, 4 hub dislocati fra Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona e Bologna e porta i propri clienti in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo.

Neos focalizza sull’innovazione, l’attenzione al cliente e la qualità i suoi asset principali, focus che l’hanno portata ad essere una delle compagnie più dinamiche. Tra le operazioni più importanti, le rotte in Cina, New York, Toronto, India, Israele, Kazakistan, che hanno velocemente portato la compagnia ad aprirsi a nuovi mercati internazionali, oltre alle partnership con il mondo musicale e sportivo, che fanno di Neos un player unico nel suo genere nel settore aviation internazionale.

Il Neos Experience NYC è a disposizione presso Volatour, in centro Manhattan, sulla 46th street fra 5th e 6th avenue.