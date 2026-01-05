lunedì, 5 Gennaio , 26
New York, proteste davanti al tribunale in cui viene processato Maduro

New York, proteste davanti al tribunale in cui viene processato Maduro

Video NewsNew York, proteste davanti al tribunale in cui viene processato Maduro
Di Redazione-web

Cartelli con “Giù le mani dal Venezuela”

Roma, 5 gen. (askanews) – Manifestazione davanti al tribunale federale di New York dove si terrà il processo a Nicolas Maduro, per protestare contro l’operazione militare statunitense in Venezuela e la cattura del leader venezuelano. Molti i cartelli con scritto “Giù le mani dal Venezuela” rivolti al presidente Usa.Maduro è incriminato per reati di traffico di droga e armi negli Stati Uniti, è stato trasferito alla corte federale statunitense due giorni dopo la sua cattura e il trasferimento in America. L’udienza, in cui verrà formalmente informato delle accuse a suo carico, è prevista per le 18 ora italiana.

