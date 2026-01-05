new-york,-proteste-davanti-al-tribunale-in-cui-viene-processato-maduro

Cartelli con “Giù le mani dal Venezuela”

Roma, 5 gen. (askanews) – Manifestazione davanti al tribunale federale di New York dove si terrà il processo a Nicolas Maduro, per protestare contro l’operazione militare statunitense in Venezuela e la cattura del leader venezuelano. Molti i cartelli con scritto “Giù le mani dal Venezuela” rivolti al presidente Usa.Maduro è incriminato per reati di traffico di droga e armi negli Stati Uniti, è stato trasferito alla corte federale statunitense due giorni dopo la sua cattura e il trasferimento in America. L’udienza, in cui verrà formalmente informato delle accuse a suo carico, è prevista per le 18 ora italiana.