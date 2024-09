New York, sindaco Adams accusato di corruzione durante la campagna elettorale

(Adnkronos) – Il sindaco di New York, Eric Adams, è stato accusato di corruzione nell’ambito di un’indagine federale relativa alle donazioni ricevute durante la campagna elettorale, secondo fonti consultate dal quotidiano americano “New York Times”. Non è ancora chiaro quali accuse dovrà affrontare, ma l’indagine si è concentrata sulla possibilità che la sua campagna abbia cospirato con il governo turco per ricevere donazioni straniere illegali.

“Sono innocente e combatterò con tutta la mia forza e il mio spirito”, ha detto Adams dopo aver appreso la notizia della sua incriminazione, non ancora confermata dalle autorità. Quando l’accusa sarà resa pubblica, Adams diventerà il primo sindaco in carica di New York ad essere accusato di un crimine federale.