new-york-sotto-la-neve,-turisti-a-times-square

Maxi tempesta sul nord-est Usa, stop al traffico non essenziale

New York, 23 feb. (askanews) – Pochi turisti sfidano la bufera a Times Square mentre una forte tempesta di neve investe il nord-est degli Stati Uniti. Il sindaco Zohran Mamdani ha ordinato la chiusura dell’intera rete stradale cittadina per tutti gli spostamenti tranne quelli di emergenza. In città i mezzi spargono sale, la visibilità cala e lo skyline scompare tra neve e vento.”Sapevo che avrebbe nevicato un po’, ma non pensavo così tanto. Però sono felice: è una bella esperienza”, dice una ragazza. “Non ce lo aspettavamo – racconta una coppia – prima di partire avevamo guardato le previsioni e la settimana scorsa il tempo era abbastanza bello”. “Siamo molto contenti: New York sotto la neve è bellissima, siamo fortunati”. “Appena arrivati, siamo un po’ meravigliati e sorpresi allo stesso tempo”.”Il meteo cambia un po’ i piani: non è più attraversare il ponte di Brooklyn a piedi, ma in auto. Magari si salta la Statua della Libertà e si resta di più a Times Square. I piani cambiano – dice una turista colombiana – ma il meteo, in ogni caso, non impedisce di godersi l’esperienza di New York”. “Mi piace. Per noi turisti è un’esperienza nuova e ce la godiamo. A New York, d’estate, in autunno, in primavera o in inverno, c’è sempre qualcosa per tutti. Anche in inverno, con il freddo e la neve”.