New York, sparatoria davanti una discoteca nel Queens: ci sono feriti

ROMA – Almeno 11 persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella notte davanti una discoteca di New York, nel Queens: la Amazura Nightclub. Numerose le pattuglie di polizia accorse sul posto. Al momento, non è chiara né la dinamica di quanto accaduto né il movente dell’attacco avvenuto a poche ore di distanza dalla strage di New Orleans. La sparatoria è avvenuta intorno alle 23.30 locali. Le vittime sono state trasportate negli ospedali vicini, ma nessuna è in condizioni critiche.

🚨#BREAKING: At this time, there is a significant police presence following the discovery of 11 people who were shot inside a nightclub.⁰

📌#Queens l #Newyork

Currently, numerous law enforcement officers are at the scene in Queens, New York, responding to a mass shooting inside… pic.twitter.com/F9BWDL0PcV

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 2, 2025