Newlat: ricavi I trim -3,9%, utile 28,9 mln. Valuta Ipo NewPrinces

Milano, 15 mag. (askanews) – Newlat chiude il primo trimestre con ricavi pari a 672,7 milioni di euro (-3,9%), in un contesto di prezzi di vendita in calo, più che bilanciati da una marcata riduzione dei costi delle materie prime (-6%).

L’Ebitda adjusted è pari 54,8 milioni (+30,5%) con un margine in aumento all’8,2% rispetto al 6% del primo trimestre 2024, a parità di perimetro di consolidamento. L’Ebit consolidato è di 28,9 milioni (+392%). L’utile netto è di 13,5 milioni, rispetto a una perdita di -2,3 milioni nel primo trimestre 2024, a parità di perimetro di consolidamento. L’underlying Free Cash Flow è pari a 45 milioni.

La Pfn consolidata è pari -302 milioni, in miglioramento rispetto ai 346,2 milioni al 31 dicembre 2024.

La società ha raggiunto importanti traguardi nell’integrazione operativa completa di Princes Limited. Nel corso del 2025 è stata portata a termine con successo una riorganizzazione complessiva degli asset di Newlat Food sotto Princes Italia, controllata al 100% da Princes Limited.

Il Cda sta valutando diverse opzioni strategiche per Princes Limited fra cui una possibile Ipo a Londra con la quotazione di una parte significativa del Gruppo NewPrinces. “Il CdA sta attualmente analizzando la struttura ottimale dell’operazione, i requisiti patrimoniali, il perimetro e la sede della potenziale quotazione”. Una possibile IPO potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per valorizzare pienamente il potenziale di crescita del business Food & Drinks e consentire all’attività di reperire risorse finanziarie aggiuntive per accelerare la propria strategia di crescita per linee esterne.

“Al momento non è stata presa alcuna decisione e non vi è alcuna certezza che tale operazione o modifiche abbiano effettivamente luogo” afferma il gruppo in una nota.

Il nuovo modello organizzativo sta già generando significative sinergie industriali e un miglioramento della redditività. Sono state definite due principali business unit: la Divisione Milk & Dairy, con ricavi annui pari a circa 350 milioni; il nuovo segmento Food & Drinks, che ha registrato ricavi consolidati per circa 2,45 miliardi nel 2024. Sulla base delle acquisizioni attualmente in corso, il Gruppo prevede che il segmento Food & Drinks possa raggiungere i 3 miliardi di ricavi entro la fine del 2025.

Riguardo al 2025 “considerando il breve lasso di tempo storicamente coperto dal portafoglio ordini del Gruppo e le difficoltà ed incertezze della attuale situazione economica globale non risulta agevole formulare previsioni sull’andamento del prossimo esercizio, che appare comunque molto positivo. La società continuerà a prestare particolare attenzione al controllo dei costi ed alla gestione finanziaria nonché al processo di integrazione delle attività all’interno del Gruppo Princes al fine di massimizzare la generazione di free cash flow da destinare sia alla crescita organica per via esterna che alla remunerazione degli azionisti”.

Il gruppo ricorda che il 13 maggio ha confermato di essere entrata in una trattiva esclusiva per l’acquisto dello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba (CN), attualmente controllato dal gruppo Diageo. Lo stabilimento è specializzato nella produzione di un’ampia gamma di bevande alcoliche, prodotti ready-to-drink, nonché soluzioni a basso o nullo contenuto alcolico.