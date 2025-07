newprinces-acquista-il-royal-liver-building,-storica-sede-controllata-uk

Roma, 21 lug. (askanews) – NewPrinces, attraverso la controllata Princes Limited nel Regno Unito – e dal 2024 parte del gruppo -, ha completato l’acquisto della sede storica Royal Liver Building a Liverpool nell’ambito di un investimento di 60 milioni di sterline. L’operazione si inserisce in un piano immobiliare più ampio del valore complessivo di 83 milioni di sterline, che include anche l’acquisto del sito Symington’s di Cross Green a Leeds per 23 milioni di sterline, confermando l’impegno di lungo periodo nel Regno Unito. Lo riporta in una nota il gruppo guidato da Angelo Mastrolia.

Classificato come edificio di Grado I, il Royal Liver Building è da oltre un secolo simbolo dell’identità di Liverpool. L’operazione, a livello finanziario, risulta avere un impatto neutro rispetto al rapporto debito netto/Ebitda di Princes ed è stata supportata da Hsbc UK, che ha concesso a Princes un finanziamento a lungo termine di 50 milioni di sterline. L’operazione garantirà diversi vantaggi per Princes, a partire dall’eliminazione dei costi di locazione che rafforzerà la struttura finanziaria di Princes, creando un asset patrimoniale solido a supporto delle operazioni future.

Princes affonda le sue radici proprio a Liverpool, dove nacque nel 1880 come “Simpson & Roberts & Co.”, società specializzata nell’importazione di conserve alimentari. Nel 1900 adottò il nome Princes e da allora rappresenta un marchio di riferimento nelle cucine britanniche. L’acquisizione del Royal Liver Building rappresenta un ritorno simbolico alle origini, ma anche una scelta strategica proiettata al futuro: il sito diventerà un hub operativo centrale, in grado di sostenere la crescita, l’innovazione e il dialogo con il territorio negli anni a venire. Il gruppo intende espandere la propria presenza all’interno del Royal Liver Building, utilizzandolo non solo come sede aziendale, ma anche come sede polivalente per eventi, collaborazioni e coinvolgimento del pubblico. Princes ha confermato che tutte le attività e gli accordi esistenti con gli attuali inquilini del Royal Liver Building resteranno invariati, garantendo continuità e stabilità a colleghi e partner.

Inoltre, l’acquisizione per 23 milioni di sterline del sito Cross Green a Leeds rafforza ulteriormente l’attività di Symington’s, gestita e operata da Princes nel Regno Unito.

“Con questa acquisizione, stiamo costruendo un patrimonio comune – ha commentato Angelo Mastrolia, presidente del gruppo – Il Royal Liver Building non sarà solo un simbolo della nostra ambizione, ma anche una piattaforma strategica per l’espansione, l’innovazione e l’impegno culturale”. “Liverpool è parte integrante del nostro patrimonio e del nostro futuro – ha aggiunto Simon Harrison, Ceo di Princes – L’acquisizione del Royal Liver Building riflette il nostro impegno nei confronti di questa grande città, della nostra gente e del successo sostenibile. Il Royal Liver Building è un simbolo intramontabile di Liverpool ed è un onore per Princes poterlo chiamare casa”.