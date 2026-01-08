giovedì, 8 Gennaio , 26

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 8 gennaio

(Adnkronos) - Nessun 6 né 5+1 al concorso...

Proteste in Iran, Trump: “Se Teheran ucciderà ancora, colpiremo molto duramente”

(Adnkronos) - Sale ancora il bilancio delle vittime...

A 78 anni prende l’undicesima laurea, il super studente non si ferma

(Adnkronos) - Laurea numero 11. Michele Antonio Carmosino,...

Serie A, oggi Milan-Genoa – Diretta

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo in...
newsmondo.it-annuncia-franco-ferraro-nuovo-direttore
Newsmondo.it annuncia Franco Ferraro nuovo Direttore

Newsmondo.it annuncia Franco Ferraro nuovo Direttore

MondoNewsmondo.it annuncia Franco Ferraro nuovo Direttore
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Newsmondo.it, testata giornalistica online del gruppo editoriale Delta Pictures, annuncia la nomina di Franco Ferraro a nuovo Direttore della testata. La scelta si inserisce in un percorso di crescita continua del progetto editoriale, orientato al rafforzamento della qualità dell’informazione, allo sviluppo di nuovi contenuti e a un rapporto sempre più solido con i lettori.

Giornalista con oltre trent’anni di esperienza, Franco Ferraro è una delle firme più autorevoli del panorama informativo italiano. Nel corso della sua carriera ha attraversato tutti i principali linguaggi del giornalismo – dalla radio alla carta stampata, fino alla televisione – ricoprendo ruoli di primo piano. È stato tra i protagonisti della nascita di Sky TG24, dove ha svolto l’incarico di caporedattore, e collabora tuttora con Sky, dove è autore e conduttore di programmi di approfondimento politico ed economico, tra cui Seven, Agenda, Progress e Skytg25.

Nel corso della sua attività Ferraro ha seguito come inviato alcuni dei più importanti appuntamenti della politica internazionale, dalle elezioni negli Stati Uniti a quelle nel Regno Unito, distinguendosi per capacità analitica, chiarezza espositiva e rigore giornalistico. Il suo lavoro è stato riconosciuto con prestigiosi premi, tra cui il Premio Internazionale Grand Prix Corallo e il Premio Internazionale Carlo D’Angiò.

Nel commentare il nuovo incarico, Franco Ferraro ha dichiarato: “Assumo con orgoglio ed entusiasmo la direzione di Newsmondo.it. Comincio con una promessa: guiderò il giornale con la bussola dell’indipendenza, della chiarezza e della leggibilità. Vogliamo offrire ai lettori un’informazione rigorosa, affidabile e capace di interpretare il presente, senza perdere il contatto con la realtà”.

La nuova direzione si colloca all’interno di una fase di evoluzione costante della testata, che punta a valorizzare una redazione giovane e dinamica, affiancata da firme autorevoli, e a sviluppare nuovi format editoriali e spazi di approfondimento dedicati all’attualità, alla politica, all’economia, alla tecnologia e ai temi sociali.

Ferraro ha inoltre sottolineato il ruolo centrale del pubblico: “Newsmondo.it deve essere un luogo di informazione ma anche di confronto. Il dialogo con i lettori sarà un elemento fondamentale del nostro lavoro quotidiano, insieme all’attenzione per la qualità delle fonti e per la comprensibilità dei contenuti”.

Newsmondo.it, edita da Delta Pictures, è una testata giornalistica online orientata a un’informazione indipendente, accurata e accessibile, con l’obiettivo di offrire ai lettori una lettura chiara e approfondita dei principali fatti di attualità nazionale e internazionale.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.