nexi-avvia-un-buyback-fino-a-300-milioni-di-euro

+20% il ritorno agli azionisti nel 2025

Nexi ha reso noto l’inizio del piano di riacquisto delle proprie azioni fino a un massimo di 300 milioni di euro, da portare a termine entro il 31 dicembre 2025, in linea con l’approvazione ricevuta dall’assemblea degli azionisti il 30 aprile 2025.

Un comunicato sottolinea che l’assemblea ha anche dato il via libera per il 2025 a una distribuzione di dividendi che ammonterà a circa 300 milioni di euro (0,25 euro per azione), che saranno pagati nella giornata odierna. Pertanto, nel 2025, il ritorno complessivo di capitale agli azionisti raggiungerà circa 600 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto all’anno 2024.

Il piano di buyback sarà gestito da BofA Securities Europe SA, “Un intermediario esterno, che opera in totale autonomia senza alcuna influenza da parte di Nexi, seguendo le modalità stabilite dalla delibera assembleare e nel rispetto delle regole di negoziazione di cui all’articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, per un massimo di azioni ordinarie pari al 20% del capitale sociale di Nexi, inclusi i titoli già detenuti dalla società”.

In particolare, il prezzo per l’acquisto delle azioni non potrà essere inferiore o superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo Nexi ha registrato durante la seduta di Euronext Milan il giorno antecedente ogni singolo acquisto e comunque non potrà superare il valore più alto tra quello dell’ultima transazione indipendente e l’offerta di acquisto più alta attualmente presente su Euronext Milano.

“Le azioni comprate – si specifica nel comunicato – saranno annullate, eccetto quelle necessarie per soddisfare gli obblighi derivanti dai piani di incentivazione azionaria in vigore e per eventuali operazioni di fusione e acquisizione”.

L’annullamento delle azioni riacquistate avverrà senza una diminuzione nominale del capitale sociale e potrà essere effettuato anche in più fasi, prima della conclusione del programma di acquisto. Attualmente, Nexi possiede 697.206 azioni proprie, corrispondenti allo 0,06% del proprio capitale sociale.

Giovanni Lombardi Stronati