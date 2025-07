Next Gen Na FEST – Giovedì 24 luglio 2024 (dalle ore 20 alle 24) – Bosco di Capodimonte

Giovedì 24 luglio 2024 (dalle ore 20 alle 24) – Bosco di Capodimonte (Ingresso Porta Miano)

Tre edizioni, un’unica energia:la generazione che cambia Napoli da dentro

NAPOLI – Si chiude con una Festa al Bosco di Capodimonte (pratone della Regina) la terza edizione di “Next Generation NA”, progetto crossmediale dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli realizzato con i giovani per immaginare la Napoli del futuro. Next Gen Na Fest sarà il momento in cui la città celebrerà i giovani che stanno contribuendo a trasformare l’immagine di Napoli, dentro e fuori la rete. Un evento pensato per raccontare e condividere il percorso di Next Gen Na che in tre edizioni ha avuto oltre 12 milioni di contatti attraverso le diverse piattaforme usate per promuovere le decine di incontri che hanno coinvolto migliaia di ragazze e ragazzi protagonisti di un nuovo racconto urbano

La serata si aprirà con un talk a cui prenderanno parte, l’assessora Chiara Marciani e il professore Alex Giordano, direttore scientifico del Societing Lab che ha curato il progetto che, insieme, ripercorreranno le tappe salienti dell’iniziativa, con testimonianze dal vivo, video e visioni sul futuro. Con loro alcuni tra i protagonisti delle attività svolte in queste 3 edizioni. Antonio Valentino e Vincenzo Castellone (fondatori della startup Annuccia Capri), Egidio Cerrone (food influencer e imprenditore fondatore di Puok), Marianna Diletto (travel e food creator), Sabrina Efionayi (scrittrice), Miriam Landi (influencer e blogger), Angela Procida (atleta) e Florinda Prota (cantautrice e musicista).

Next Gen Na Fest, dunque, celebrerà il valore dell’incontro dal vivo, oltre la rete. Un momento di condivisione collettiva per ricordare che la rete è un mezzo, ma è nella città reale che si costruiscono relazioni, comunità e futuro. Per questo motivo saranno presenti, anche i rappresentanti di alcuni Centri Giovanili cittadini. Tra questi il Centro giovanile Asterix di San Giovanni a Teduccio (Callystoarts e La Coccinella APS), il Centro giovanile Peppino Impastato di Bagnoli (Associazione Caracol), Centro Giovanile Mediateca civica Santa Sofia di San Lorenzo e il Centro Francesco Pio Maimone di Pianura (Articolo 45) e il Centro giovanile di piazza Cavour (Ecolecinema), quest’ultimo inaugurato proprio nel corso del primo appuntamento della terza edizione di Next Gen Na lo scorso 7 marzo. Nei Centri Giovanili di Forcella e del Vomero, invece, si sono tenute due Next Gen Na Experience che hanno affrontato il rapporto tra social media, cibo e identità e tra l’infosfera e la riscrittura del presente di Napoli, attraverso la creatività femminile. Tra le protagoniste dell’incontro svoltosi al Vomero, Florinda Prota. E sarà proprio l‘artista napoletana, che unisce creatività, talento e autenticità, a chiudere il talk e introdurre il live show musicale che coinvolgerà, anche, uno degli artisti più rappresentativi della nuova scena musicale napoletana, Gabriele Esposito. A seguire sarà la volta del “Salotto Italiano” uno dei format più originali della scena napoletana che proporrà un viaggio musicale tra sonorità italiane d’autore, beat elettronici e atmosfere lounge. A concludere il DJ Set di Antonia Visconti e Stefano Esposito che proporranno una selezione musicale a quattro mani per un closing set raffinato, visionaria e coerente con lo spirito giovane e vibrante del Next Gen Na Fest.

L’organizzazione dell’evento finale è stata curata da dropeventi.it , agenzia specializzata nella realizzazione di eventi.

L’ingresso è gratuito previa registrazione sino ad esaurimento posti.