“Next Stop Nowhere” è il nuovo gioco aggiunto questa settimana ad Apple Arcade

Next Stop Nowhere

Gratis

Scarica da App Store

L’aggiunta di questa settimana al servizio di giochi in abbonamento di Apple Arcade è “Next Stop Nowhere”.

Dalla descrizione dell’App Store:

Next Stop Nowhere è una storia avventurosa on the road ambientata in una visione vivace e spietata dello spazio. Assumi il ruolo di Beckett, un normale corriere dalla vita semplice, fino a che un incontro fortuito con la ex cacciatrice di taglie Serra lo fa intraprendere un’avventura che non si sarebbe mai aspettato.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Next Stop Nowhere” è il nuovo gioco aggiunto questa settimana ad Apple Arcade proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento