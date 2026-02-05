nextalia-investment-management-investe-in-innovo-infrastructure

L’operazione prevede un investimento strutturato, finalizzato a sostenere il piano di sviluppo di Innovo Infrastructure

Nextalia Investment Management, tramite il fondo Ncs, comunica il completamento della prima operazione del fondo a supporto della crescita di Innovo Infrastructure, una piattaforma industriale impegnata nel campo delle energie rinnovabili, della mobilità elettrica e delle tecnologie digitali.

Questa operazione, che implica una combinazione di capitale ibrido, utilizza strumenti di debito e di equity preferenziale, ed è progettata per favorire l’implementazione del piano di sviluppo del Gruppo nei settori delle energie rinnovabili, della mobilità elettrica e delle infrastrutture digitali.

L’operazione prevede un investimento strutturato per sostenere il piano di sviluppo di Innovo Infrastructure, sia attraverso la crescita interna sia attraverso future iniziative di investimento, mantenendo la flessibilità finanziaria del Gruppo e assicurando un forte allineamento degli interessi tra l’investitore e gli imprenditori.

“Questa operazione rappresenta un passo significativo per Nextalia Credit Solutions, segnando l’inizio delle attività di investimento del fondo dopo il primo closing del fundraising”, ha dichiarato Francesco Canzonieri, CEO di Nextalia.

“La struttura adottata rappresenta il nostro approccio al credito, focalizzato su soluzioni flessibili e personalizzate, capaci di unire la protezione del capitale, l’allineamento con gli imprenditori e la partecipazione al valore generato nel tempo. Innovo Infrastructure è una piattaforma con solide basi industriali, competenze manageriali consolidate e un posizionamento chiaro in settori infrastrutturali caratterizzati da tendenze strutturali di lunga durata”, ha concluso.

Innovo Infrastructure si muove tramite aziende specializzate, vantando un insieme di iniziative in vari gradi di realizzazione e un programma ben definito a sostegno della futura espansione. Innovo Infrastructure mira a diventare il punto di riferimento in aree caratterizzate da andamenti strutturali positivi e da una domanda crescente per investimenti sostenibili e digitalizzati.

Rodolfo Bigolin, CEO di Innovo Infrastructure, ha dichiarato che “l’aggiunta di Nextalia come collaboratore segna un passo significativo nel cammino di crescita di Innovo Infrastructure. La configurazione dell’accordo e il profilo di Nextalia come investitore istituzionale ci permettono di rafforzare la solidità finanziaria e strategica del Gruppo, accelerando l’implementazione del nostro piano industriale, mentre continuiamo a sviluppare infrastrutture chiave nei campi delle energie rinnovabili, della mobilità elettrica e delle strutture digitali con una prospettiva a lungo termine”.

Giovanni Lombardi Stronati