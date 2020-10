O Ney supera il Fenomeno e punta O Rey. L’attaccante del Psg è il grande protagonista della seconda giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022. Con una tripletta, infatti, Neymar non solo ha trascinato il Brasile al successo nel match in casa del Perù, ma ha anche superato Ronaldo il Fenomeno nella classifica dei migliori marcatori di sempre con la maglia della Seleçao, raggiungendo quota 64 gol (in 104 partite), due in più dell’ex attaccante dell’Inter che ne ha segnati 62 in in 98 gare. Adesso davanti a O Ney c’è soltanto il grande Pelè con 77 reti in 92 presenze.

L'articolo Neymar trascina il Brasile, gol italiani in Sudamerica

