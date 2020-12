Nicchi a gamba tesa su chi attacca la classe arbitrale (ma i numeri anti-Napoli ‘lo inchiodano’)

Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva. Ecco quanto delle sue considerazioni è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Devo dire che gli arbitri sono stati eroici in questo 2020 sciagurato. Hanno assicurato le loro prestazioni in tutte le categorie, e dobbiamo rendere loro omaggio. Cosa dire dal punto di vista strettamente tecnico, sono pochi gli errori commessi e lo dimostra il fatto che abbiamo ricevuto riconoscimenti internazionali come quello assegnato a Orsato, miglior arbitro dell’anno”.

Nicchi a gamba tesa sui “criticoni”… ma hanno davvero torto?

Nicchi prosegue il suo discorso tuonando contro chi attacca la classe arbitrale: “Chi critica gli arbitri e lo fa solo per il gusto di criticare è un irresponsabile. Se mettiamo in dubbio la lealtà sportiva degli direttori di gara stiamo perdendo tempo”. Nicchi ha ragione quando dice che non bisogna dubitare della lealtà sportiva degli arbitri (anche perché chi pensa che ci sia una frode in atto può dirlo solo se supportato da prove da presentare, eventualmente, in procura federale), però è assurdo attaccare chi legittimamente e al di là di ogni partigianeria osserva le prove degli arbitri. Massa è stato disastroso in Inter Napoli (inutile tornare sull’argomento) ma più in generale, il Napoli ha di che lamentarsi con gli arbitri che hanno inciso pesantemente sulla classifica dei partenopei.

Gli azzurri, ricordiamo, pur sciorinando un calcio offensivo sono ancora a secco di rigori a favore. Il Milan, in questa speciale graduatoria, è primo con 9 rigori assegnati. A seguire Juventus (5), Roma e Sassuolo (4). A tre rigori figurano Lazio, Inter, Verona, Crotone e Torino. Due rigori per Sampdoria, Benevento, Atalanta, Fiorentina, Cagliari. Un solo rigore per Bologna, Genoa, Parma, Udinese e Spezia. Zero penalty per il Napoli.

