Niccolò è risultato negativo al test del Coronavirus

“Il test al Coronavirus effettuato presso l’INMI Spallanzani su Niccolò il ragazzo italiano rimpatriato questa mattina dalla Cina è risultato negativo”. Lo comunica la Direzione sanitaria dell’ospedale romano. Il giovane completerà ora il periodo di ricovero in isolamento, dopo essere rientrato stamattina in Italia da Wuhan. Diciassette anni, di Grado, il ragazzo aveva mancato il rientro due volte per la febbre, che ne aveva impedito l’imbarco, prima della missione di recupero disposta dalla Farnesina due giorni fa.

Il ragazzo è rientrato in buone condizioni, manifestava una febbricola ma non manifesta altri sintomi, avevano riferito i medici.

Il ministro degli Esteri aveva accolto Niccolò allo scalo di Pratica di Mare.

