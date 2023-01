Nicodemi: alcolismo non si risolve con “health warning” in etichetta

Presidente Consorzio Vini Abruzzo: Non è questa l’Europa che vogliamo

Milano, 14 gen. (askanews) – “Non è questa l’Europa che vogliamo, il problema dell’alcolismo (diffuso nei Paesi del Nord) non si risolve con un’etichetta sulla bottiglia. Come al solito siamo di fronte ad un provvedimento che ha molta forma ma poca sostanza, è l’ennesima campagna denigratoria da parte di Bruxelles nei confronti di un prodotto, il vino, che è un alimento integrato nella nostra dieta mediterranea”. Lo ha dichiarato in una nota Alessandro Nicodemi, alla guida del Consorzio tutela vini d’Abruzzo, intervendo sul via libera dell’Europa all’Irlanda per gli “health warning” sulle etichette degli alcolici.

“Credo sarebbe più strategico, ma forse più costoso per il Paese in questione e meno di effetto mediatico, investire in percorsi formativi ed educativi rivolti ai giovani per sottolineare l’importanza di un consumo ragionevole e metterli in guardia quando si parla di abuso” ha proseguito Nicodemi, aggiungendo che “tra l’altro il problema dell’alcolismo, soprattutto nei giovani, è legato come sappiamo ai superalcolici, il cui consumo è in spaventosa crescita”. “Insomma non sarà una banalissima dicitura a risolvere il problema ma la stessa potrebbe creare dei danni ai produttori di vino che in Irlanda lavorano bene anche se, per mere questioni di dimensioni, si tratta di un mercato minimale anche per il vino abruzzese” ha concluso il presidente del Consorzio, ricordando che nel 2021 in Irlanda il fatturato per i vini d’Abruzzo è stato di circa 700-750mila euro.

“La decisione dell’Ue è un’azione irresponsabile – ha concluso – l’esempio irlandese potrebbe essere seguito da altri Paesi, andando a mettere in difficoltà una filiera che si traduce in una delle principali voci del nostro agroalimentare”.

