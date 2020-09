Nicola e Selene vicini a Uomini e Donne, lei: “vieni da una conoscenza con una ultra 70enne!” | Video Witty Tv

Scatta una simpatia tra Nicola e Selene a Uomini e Donne. Dopo un ballo, il cavaliere dopo Gemma non nasconde di provare un interesse per la giovane corteggiatrice. “Selene è una ragazza carina, non mi dispiacerebbe cominciare una conoscenza” dice Sirius, ma la giovane non nasconde di essere incerta: “sei molto carino, ma vieni da una conoscenza con una ultra settantenne“, ma Nicola si difende “non apriamo questo discorso“.

Ecco il video Witty Tv con le parole di Nicola su Selene.

continua a leggere sul sito di riferimento